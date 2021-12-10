Пункт вакцинации в областной библиотеке Самары заработает ежедневно с 13 декабря 2021 года

В библиотеке можно будет пройти первичную и повторную вакцинацию от COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) вновь откроют пункт вакцинации. Со следующего понедельника, 13 декабря 2021 года, он будет работать ежедневно с 9:00 до 20:00.

В этом пункте можно будет пройти первичную и повторную вакцинацию от коронавируса. Среди доступных вакцин: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт». Также посетители библиотеки смогут сделать прививку от гриппа. Среди вакцин: «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп».

Напомним, еще один пункт вакцинации ежедневно работает в медицинском колледже имени Ляпиной (ул. Полевая, 80). Он открыт с 9:00 до 20:00. Оба этих пункта будут доступны до 29 декабря 2021 года включительно. Также прививку можно сделать в любом из 198 пунктов вакцинации, которые работают постоянно.