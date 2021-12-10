В самарском музее Алабина открылась уникальная выставка «Пермские боги»

Выставка будет работать с 10 декабря 2021-го до 13 марта 2022 года

В пятницу, 10 декабря 2021 года, в музее имени П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142) открылась уникальная выставка. Жители Самары смогут увидеть 37 православных деревянных скульптур «Пермских богов» 18-19 веков (6+).

— Это очень сильная с художественной и с исторической точки зрения коллекция. «Пермских богов» можно смело назвать одним из главных художественных сокровищ России. Они крайне редко покидают Пермскую художественную галерею и обычно едут во Францию, Японию или в Москву и Петербург. Для Самары большая удача получить такую коллекцию для выставки, — отметил директор самарского музея Андрей Кочетков.

Пермские деревянные скульптуры обнаружил краевед Николай Серебренников. Он же и начал собирать коллекцию. В нее вошли отдельные изображения святых в человеческий рост, скульптурные группы и иконостасы. Резчики наделили фигуры чертами коренного населения пермских земель — коми-пермяков, коми-зырян, татар, башкир. Ранее «боги» входили в убранство церквей, расположенных на севере региона.

Всего в Пермской художественной галере представлены около 500 предметов. В Самару приехали 37 из них. Это больше, чем выставляли в столице или зарубежом.

Выставка будет работать в музее имени Алабина до 13 марта 2022 года. В рамках нее запланированы лекции, мастер-классы и творческие встречи. Стоимость взрослого билета — 300 рублей. Вход для школьников, студентов и пенсионеров — 150 рублей. Цена экскурсии — 100 рублей.