В Самаре не планируют устраивать массовые новогодние гуляния

Акцент в этом году на активный отдых на свежем воздухе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на Новый год не будет массовых гуляний и мероприятий. Праздничное настроение для жителей все равно создадут и украсят город.

По сообщению городской администрации, из-за эпидемиологической ситуации праздничные гуляния не планируют проводить, но для создания новогодней атмосферы город уже украшают. Так, на площади Куйбышева разместят елочный комплекс и места для детей: «Сказочный лес», «Избушка Бабы Яги», «Дом Деда Мороза» и «Городок». Там же разместят площадку для игр, снежковый тир и многое другое.

Планируют также устанавливать деревянные горки и заливать катки. Основными центрами для общественных праздников будут парки и новогодние площадки, в том числе и во дворах.