Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 декабря 2021 14:02

В Самарской области мужчина дал взятку в 2 тысячи долларов таможеннику

Это почти 150 тысяч рублей
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Обвиняемый хотел провести нелегальный товар

Обвиняемый хотел провести нелегальный товар

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области мужчина предстанет перед судом за взятку, которую дал таможеннику. Он хотел избежать досмотра и провести нелегальный товар.

По данным СУ СК России по Самарской области, в сентябре 2021 года сотрудники Самарской таможни остановили грузовые автомобили около села Большая Черниговка. После осмотра они нашли не промаркированные товары. Обвиняемый предложил сотрудникам взятку в 2 тысячи долларов (это почти 150 тысяч рублей), чтобы избежать проблем и спокойно провести груз.

На мужчину возбудили уголовное дело направили обвинительное заключение в суд. Ему грозит штраф и лишение свобод на срок до 2-х лет.