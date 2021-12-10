В Самарской области мужчина дал взятку в 2 тысячи долларов таможеннику

Обвиняемый хотел провести нелегальный товар
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области мужчина предстанет перед судом за взятку, которую дал таможеннику. Он хотел избежать досмотра и провести нелегальный товар.
По данным СУ СК России по Самарской области, в сентябре 2021 года сотрудники Самарской таможни остановили грузовые автомобили около села Большая Черниговка. После осмотра они нашли не промаркированные товары. Обвиняемый предложил сотрудникам взятку в 2 тысячи долларов (это почти 150 тысяч рублей), чтобы избежать проблем и спокойно провести груз.
На мужчину возбудили уголовное дело направили обвинительное заключение в суд. Ему грозит штраф и лишение свобод на срок до 2-х лет.