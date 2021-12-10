В Кировском районе Самары благоустроят 6 дворов в 2022 году

На детских площадках установят современное оборудование Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировском районе Самары 6 дворов приобретут новый вид благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». С 2022 года начнётся строительство.

По полученным данным, благоустроят дворы по адресам: улица Карла Маркса, 396; улица Дальневосточная, 4; улица Свободы, 187; улица М. Авейде, 12; улица Литвинова, 332 «А»; улица Димитрова, 74-72; улица Ставропольская, 161-163 и двор из домов 491, 489, 487 по улице Карла Маркса.

Планируют обустроить новые детские и спортивные площадки, сделать уличное освещение и установить современное оборудование.