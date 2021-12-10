Пункты выдачи призов викторины «Вакцинация – это жизнь» открылись в Самаре и Тольятти

Пункты выдачи призов для победителей викторины открылись в Самаре и Тольятти

В Самаре и Тольятти в пятницу, 10 декабря, заработали центры по выдаче призов викторины «Вакцинация – это жизнь». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Восьмого декабря состоялся второй розыгрыш, во время которого разыграли квартиру в Самаре, автомобиль и подарочные сертификаты на 4 тысячи рублей.

В Самаре пункт выдачи призов начал работать в здании областной универсальной научной библиотеки на проспекте Ленина, 14а. В Тольятти пункт работает в библиотеке на Голосова, 20.

В дальнейшем в других городах и районах заработают мобильные пункты выдачи призов.

Участниками викторины становятся все привившиеся жители Самарской области в период с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Следующий розыгрыш запланирован на 22 декабря.