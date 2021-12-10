В Самаре открыли стелу после получения звания «Города трудовой доблести»

В Самаре установили 26-метровую стелу

В Самаре в пятницу, 10 декабря, открыли 26-метровую стелу в честь тружеников Куйбышева (так раньше называлась Самара), внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Ранее Самара получила звание «Города трудовой доблести». Сбор подписей за присвоение этого звания организовала партия «Единая Россия».

Вокруг стелы расположили информационные пилоны, на которых указаны памятные даты и основные события военных лет. На центральной части композиции изображен самолет Ил-2. Именно 10 декабря 1941 года состоялся испытательный полет первого «летающего танка».

- Наши земляки, наши предки правдами и неправдами пытались попасть на фронт. И я напомню, что каждый второй, ушедший на фронт с Куйбышевской, ныне Самарской области, не вернулся. Те, кто остался в тылу, проявили не меньшую самоотверженность и героизм. И сегодня мы отдаем им дань памяти и уважения, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время открытия.