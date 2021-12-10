В Самарской области развивают комплексную систему дистанционного мониторинга

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили развитие комплексной системы дистанционного мониторинга

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров обсудили развитие комплексной системы дистанционного мониторинга.

Система представляет собой цифровую платформу, позволяющую структурам госуправления в удаленном режиме получать оперативные данные и обеспечивать контроль за недропользованием, природными ресурсами и различными объектами важного социально-экономического значения. Внедрение подобной системы направлена на реализацию указа президента России Владимира Путина, который предусматривает создание новых подходов в сфере госуправления.

В регионах ПФО выстроена работа в этом направлении, проект реализуется, в том числе, в Самарской области. «Самарская область имеет определенные наработанные компетенции в части построения геоинформационных систем. По этому направлению мы являемся одним из ведущих регионов не только в ПФО, но и в России благодаря многолетним наработкам и исследованиям, в первую очередь, Самарского национального исследовательского университета имени Королева», - сказал Дмитрий Азаров.

До конца года проведут выверку данных, полученных с помощью системы, а в дальнейшем продолжат ее развитие.