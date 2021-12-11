В центре Самары в квартире у мужчины нашли большую партию наркотиков

В квартире задержанного нашли большую партию наркотиков Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На днях сотрудники управления наркоконтроля полиции Самарской области получили информацию, что житель региональной столицы может быть причастен к сбыту запрещенных веществ в крупном размере. Его задержали в Октябрьском районе при поддержке бойцов спецподразделения «Гром».

— В квартире у подозреваемого нашли наркотические средства массой около 400 граммов. Задержанный объяснил, что планировал распространять наркотики на территории области через «закладки», — сообщает пресс-служб облМВД.

Злоумышленником оказался 33-летний мужчина. Ранее он уже судим за аналогичные преступления. Теперь на него возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный оборот наркотиков. Расследование продолжается. Фигурант заключен под стражу.