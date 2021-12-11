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Происшествия11 декабря 2021 8:18

В Самаре подросток на «LADA-Granta» сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе

ДТП произошло на улице Осетинской вечером 10 декабря 2021 года
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Девочку сбили на нерегулируемом переходе

Девочку сбили на нерегулируемом переходе

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера вечером, 10 декабря 2021 года, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП. Примерно в 18:15 на улице Осетинской «LADA-Granta» под управлением 15-летнего подростка сбила семилетнюю девочку.

— Все случилось в районе дома № 18. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.