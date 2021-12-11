В Самарской области нашли еще 733 заболевших Covid-19 11 декабря 2021 года

Людям советуют вакцинироваться от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в субботу 11 декабря 2021 года стало известно о выявлении еще 733 случаев коронавируса. Это число меньше, чем было накануне. Общее количество инфицированных теперь - 188 924.

К сожалению, снова не обошлось без жертв. Не справились с инфекцией 28 местных жителей. Общее количество умерших c Covid-19 с начала пандемии в регионе - 5854.

678 пациентов за сутки смогли справиться с болезнью. С весны прошлого года победили недуг уже 137978 граждан.

Борьба с коронавирусом продолжается. По-прежнему действуют ограничительные меры. Власти призывают людей к вакцинации, медики напоминают, что не следуют забывать о мерах безопасности - носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.