В Самарской области в перевернувшейся в лесу «Toyota 4Runner» погиб инспектор ДПС

По факту ДТП сейчас проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня рано утром, 11 декабря, страшная трагедия произошла в Елховском районе Самарской области. В районе села Борма в лесу перевернулся автомобиль «Toyota 4Runner». К сожалению, не обошлось без жертв.

— Установлено, что все случилось в четыре часа утра. За рулем находился индивидуальный предприниматель из Тольятти. Погиб пассажир — старший инспектор ОДПС ГИБДД отдел МВД России по Жигулевску, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сотруднику полиции было 35 лет. Он проходил службу с 2008 года. В этой должности мужчина находился с января 2020-го. В автомобиле правоохранитель находился в нерабочее время — в гражданской одежде.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.