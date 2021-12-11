Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 декабря 2021 9:53

В Самарской области в перевернувшейся в лесу «Toyota 4Runner» погиб инспектор ДПС

Полицейский находился на пассажирском месте
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По факту ДТП сейчас проводится проверка

По факту ДТП сейчас проводится проверка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня рано утром, 11 декабря, страшная трагедия произошла в Елховском районе Самарской области. В районе села Борма в лесу перевернулся автомобиль «Toyota 4Runner». К сожалению, не обошлось без жертв.

— Установлено, что все случилось в четыре часа утра. За рулем находился индивидуальный предприниматель из Тольятти. Погиб пассажир — старший инспектор ОДПС ГИБДД отдел МВД России по Жигулевску, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сотруднику полиции было 35 лет. Он проходил службу с 2008 года. В этой должности мужчина находился с января 2020-го. В автомобиле правоохранитель находился в нерабочее время — в гражданской одежде.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.