В Самаре девушка на Renault Megane протаранила остановку 11 декабря 2021 года

Последствия аварии оказались серьезными ФОТО: ДТП 163 Самара Фото: Соцсети

Серьезное ДТП сегодня утром, 11 декабря 2021 года, произошло в Самаре. На пересечении улиц Фасадной и Медицинской в Куйбышевском районе Renault Megane влетел в остановку общественного транспорта.

— Водитель, по предварительной информации, это девушка, не справился с управлением. Машина столкнулась со столбом, потом отлетела на остановку, а после этого врезалась в автомат, который разливает воду, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

К счастью, ранним утром никого из пассажиров на остановке не было. Автоледи оказана медицинская помощь, она серьезных травм не получила. По факту аварии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.