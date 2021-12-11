Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 декабря 2021 11:56

Видеоблогер показал, как в Самаре на Сокольих горах готовятся строить элитный поселок

Не все жители довольны таким развитием событий
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Не все в восторге от строительства

Не все в восторге от строительства

Фото: скриншот

Видеоблогер Сергей Милованов, он же «Самарский 163», опубликовал скандальное видео с застройки Сокольих гор. По его словам, там собираются строить коттеджный поселок «Сокол Парк». Подготовка к этому уже началась.

Сергей заснял участок с высоты птичьего полета. По кадрам видно, что на месте уже работает специальная техника. Часть территории расчищена для возведения объекта.

В восторге от происходящего не все жители региона. Судя по комментариям, им не нравится, что в столь великолепном месте возводят элитное жилье. По мнению пользователей, гораздо уместнее было бы там, например, сделать парк.