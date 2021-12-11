В Самаре мужчина домогался до своего семилетнего пасынка в гараже

Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 декабря в Красноглинском районе Самары возбудили уголовное дело на 37-летнего мужчину из поселка Прибрежный. Его уличили в домогательствах до своего девятилетнего пасынка. По версии правоохранителей, все происходило два года назад, когда ребенку было семь.

- Летом 2019 года в гараже по месту своего проживания он совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. Прикасался к его половым органам, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 132 УК РФ. Сейчас расследование продолжается.