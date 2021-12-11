В Тольятти 19-летний парень заявил, что соседка угрожала застрелить его из пистолета

Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 декабря, примерно в час ночи, в полицию Тольятти поступило сообщение от 19-летнего жителя дома на бульваре Баумана. Молодой человек сообщил, что соседка угрожала ему убийство.

— По его словам, она держала в руках пистолет и грозилась застрелить его. Молодой человек воспринял угрозы реально, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

На место происшествия выезжали правоохранители. Они поговорили с 27-летней девушкой, на которую указал заявитель. Также опрошены свидетели.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.