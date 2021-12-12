Жителям Самары рассказали, когда снова пойдет снег в декабре 2021 года

Погода в этом году сильно удивляет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали жителям Самары, когда в городе снова пойдет снег в декабре 2021 года. По предварительным данным прогноза, следующая рабочая неделя будет ясной и даже солнечной. Правда, при этом и довольно морозной. Уже в понедельник температура опустится до -12 градусов.

В основном синоптики уверяют, что будет облачно, но с прояснениями. В четверг появится солнце. А вот к концу недели значительно потеплеет. Уже в пятницу и субботу будет до ноля градусов, пройдет небольшой снег. Теплеть будет постепенно - начиная со среды столбики термометров поползут вверх. Ну а вернувшиеся к концу недели осадки могут неблагоприятно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Потепление принесет ветер - он будет дуть с юго-востока, а затем и с юга.

Пока что жители Самары жалуются на отсутствие снега. В городе как будто европейская зима - сухо, пыльно и серо. Как говорят горожане, легкий снежок и покрытые белым газоны никому бы не помешали. Другие же шутят, что того и гляди начнут распускаться почки и весна наступит уже до нового года. Напомним, что это лето в Самарской области выдалось аномально жарким, даже жарче, чем на традиционных курортах. Температура поднималась до 40 градусов. Так что самарцы не случайно шутят об изменениях климата.