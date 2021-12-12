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Общество12 декабря 2021 5:38

В Самаре ищут родных неизвестной женщины в бирюзовом шарфе

Всех, кто узнает пожилую женщину, просят сообщить подробности о ней в поисковую организацию
Анастасия МЫШКИНА
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Тех, кто знает женщину, просят позвонить инфоргу поиска

Тех, кто знает женщину, просят позвонить инфоргу поиска

В Самарской области ищут тех, кто знает хотя бы что-то о неизвестной женщине, которая 9 декабря попала в одну из больниц областной столицы. Сама пострадавшая ничего о себе рассказать не может, медики стараются помочь ей и переживают за родственников, которые ничего не знают о пропавшей.

За поиски родственников взялись в самарском отделении "Лиза Алерт". Здесь рассказали подробности о найденной женщине: она была одета в черные штаны и черные же сапоги, розовую майку, серо-синюю кофту и светлую куртку. Волосы с проседью, рост около 165 сантиметров, на вид возраст около 60-65 лет.

Всех, кто знает что-ибо о таинственной пациентке, просят как можно скорее позвонить по телефону 89276891488, инфоргу поиска Юлии. Пока что среди тех, кого уже разыскивают, похожих в ориентировке фото нет.