В Самаре ищут родных неизвестной женщины в бирюзовом шарфе

Тех, кто знает женщину, просят позвонить инфоргу поиска

В Самарской области ищут тех, кто знает хотя бы что-то о неизвестной женщине, которая 9 декабря попала в одну из больниц областной столицы. Сама пострадавшая ничего о себе рассказать не может, медики стараются помочь ей и переживают за родственников, которые ничего не знают о пропавшей.

За поиски родственников взялись в самарском отделении "Лиза Алерт". Здесь рассказали подробности о найденной женщине: она была одета в черные штаны и черные же сапоги, розовую майку, серо-синюю кофту и светлую куртку. Волосы с проседью, рост около 165 сантиметров, на вид возраст около 60-65 лет.

Всех, кто знает что-ибо о таинственной пациентке, просят как можно скорее позвонить по телефону 89276891488, инфоргу поиска Юлии. Пока что среди тех, кого уже разыскивают, похожих в ориентировке фото нет.