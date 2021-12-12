Работу маршрута №492 Самара - Новокуйбышевск взяли под особый контроль в декабре 2021 года

Не весь транспорт в Самаре работает хорошо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты министерства транспорта Самарской области взяли под особый контроль работу маршрута № 492. Данный коммерческий автобус осуществляет перевозки между Самарой и Новокуйбышевском. С жалобой на его работу обратились пассажиры, которые не могут дождаться маршрутки в вечернее время или же сталкиваются с тем, что она следует не до конечной остановки.

- Мало того, что стоимость проезда уже 80 от автостанции до ТЦ Аврора, так еще и не уехать! Приходится ездить на такси, а это 632 рубля.... никто не может повлиять на этот маршрут, так как это «частники», но другого сообщения между Новокуйбышевском и районом автостанции Аврора просто нет! - пожаловались жители.

Пассажиры отмечают, что в вечернее время не соблюдается расписание маршрута, часто приходится стоять на остановках по часу. А потом оказывается, что маршрутка идет только до 116 километра. Это крайне неудобно тем людям, которые работают в Новокуйбышевске, и ездят туда из Самары. В минтрансе сообщили, что уже дали указание перевозчику обеспечить соблюдение установленного режима работы.

- Работа маршрута взята минтрансом Самарской области на особый контроль, - уточнили в ведомстве.