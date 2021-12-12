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Общество12 декабря 2021 8:43

"Они больше не будут малышами": самарские родители пожаловались, что их не пускают в детсады перед новым годом

В Самаре родители попросили пустить их на утренники в детские сады в декабре 2021 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре родители хотят к детям в детский сад

В Самаре родители хотят к детям в детский сад

В Самаре родители малышей детсадовского возраста попросили о помощи. Они пожаловались, что из-за коронавируса их не пускают на утренники к детям. И они уже который год не могут полюбоваться своими малышами, которые водят хороводы вокруг елочки в милых костюмах.

- Уже три года дети ходят в садик, ни разу не присутствовали. Сначала дети были маленькие, затем карантины. Почему на спектакли и представления по кодам можно пойти, а на праздник, где всё участники постоянно общаются друг с другом нельзя, - спрашивают родители, возмущенные тем, что детство их сыновей и дочерей проходит без их участия. Больше всего их заставляет грустить тот факт, что они больше не будут малышами.

Родители указывают, что все равно все общаются между собой в раздевалках, когда забирают детей домой. И говорят, что готовы даже предъявлять QR-коды.

В департаменте образования Самары посоветовали обсудить этот вопрос с руководством учреждений.

- Для детальной консультации по данному вопросу рекомендуем Вам обратиться к руководителю образовательного учреждения, либо в отдел дошкольного образования, - отметил он.