В Кинель-Черкасском районе машина с двумя детьми улетела в кювет

Под Самарой машина оказалась в кювете

11 декабря в 15.25 авария случилась неподалеку от села Кинель-Черкассы. Автолюбительница на Рено Сандеро ехала по автодороге Самара-Бугуруслан-Березняки. Она ехала со стороны райцентра в сторону села Березняки.

- В какой-то момент она не справилась с управлением и автомобиль вылетел с дороги в левый кювет по ходу движения транспортного средства, - уточнили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате ДТП пострадали пассажиры, которые находились в машине. Там был 40-летний мужчина, а также двое детей 6 и 7 лет. Всех их отвезли в больницу и госпитализировали. Полицейские предупреждают водителей, что сейчас на дорогах достаточно опасно и нужно соблюдать все меры предосторожности, не нарушать скоростной режим.