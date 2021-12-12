В Кинельском районе водитель "Калины" погиб в кювете

Водитель погиб сразу

Смертельное ДТП произошло 11 декабря 2021 года в Самарской области, в Кинельском районе. Авария случилась на трассе Усть-Кинельский - Новый Сарбай - Чубовка. 59-летний водитель ехал на автомобиле Лада Калина по автодороге в направлении села Бузаевка. В какой-то момент мужчина по неизвестной причине не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

- Затем автомобиль не смог остановиться и съехал с дороги в левый кювет. В итоге транспортное средство опрокинулось. К сожалению, водитель серьезно пострадал и умер прямо на месте до того, как прибыли медицинские работники, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

К сожалению, это не единственная авария на дорогах в эти выходные. Также в субботу в кювет улетела иномарка с двумя детьми, в Богатовском районе 53-летний водитель также не справился с управлением и съехал с дороги. В этих ДТП все остались живы, но попали в больницу. Полицейские просят водителей быть осторожнее, не нарушать скоростной режим и внимательнее вести себя за рулем.