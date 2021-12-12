В Самаре с 13 декабря 2021 года перекроют для машин две улицы в Советском районе

В Самаре перекроют движение на двух улицах

Две улицы в Советском районе перекроют для движения автомобилей с 13 декабря 2021 года. Преграждающие дорогу для машин знаки поставят в 8 утра. На двух участках будут проводить модернизацию водопроводной сети. Работы продлятся до 26 декабря 2021 года, поэтому водителей просят выбирать объездные пути и не забывать об ограничениях.

На сайте городской администрации можно ознакомиться с точными схемами перекрытия.

Движение будет перекрыто по следующим улицам:

- По ул. Белогородской на участке от пер. Хибинский до Лосиного парка, по ул. Дзержинского на участке от ул. Партизанской до дома № 34 по ул. Дзержинского, - рассказали в горадминистрации.

По улице Белгородской будет временно перенесена остановка общественного транспорта, схема уже согласована. Автобус №39 будет разворачиваться по Заводскому шоссе.