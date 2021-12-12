Глава Самары Елена Лапушкина призвала поддержать креативные проекты города в федеральном конкурсе

Самарские креативные проекты ждут федеральной поддержки

Глава Самары Елена Лапушкина призвала жителей города проголосовать за креативные городские проекты, которые могут получить федеральную поддержку. Она отметила, что регион участвует в конкурсе Rurban Creative Lab и победа позволит привлечь в город федеральных и региональных экспертов агентства стратегических инициатив.

- Мы уже попали в десятку регионов с самыми перспективными проектами. Давайте поддержим инициативу нашего региона! Проголосовать можно на сайте https://rurban.space/rcl-3 до конца 13 декабря 2021 года, - отметила Елена Лапушкина.

Она также уточнила, что сегодня в регионе под креативные кластеры уже отдано более 30 тысяч квадратных метров территорий. В лидерах Центр прототипирования ремесла, искусства и дизайна «Самарские мануфактуры», «Кинохроники» и«8 студий». Творческие студии есть в Тольятти и Екатериновке.

Ранее мы писали, что на конкурсе представлен проект "Самарских мануфактур". Деньги нужна на переоборудование здания бывшего общежития.

Мы уже попали в десятку регионов с самыми перспективными проектами. По представленным в проекте региона данным, объём площадей под креативные кластеры в Самарской области сейчас превышает 30 тыс. кв. м. Среди лидеров - Центр прототипирования ремесла, искусства и дизайна «Самарские мануфактуры» (Самара), «Кинохроники» (Самара), «8 студий» (Самара), «Артист». (Самара), «Дом77» (Самара). Представлены также технопарк и творческие центры Тольятти и Екатериновки. Давайте поддержим инициативу нашего региона! Проголосовать можно на сайте https://rurban.space/rcl-3 до конца завтрашнего дня.