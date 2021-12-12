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Общество12 декабря 2021 12:17

Глава Самары Елена Лапушкина призвала поддержать креативные проекты города в федеральном конкурсе

Проголосовать за них можно в конкурсе Rurban Creative Lab до 13 декабря 2021 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарские креативные проекты ждут федеральной поддержки

Самарские креативные проекты ждут федеральной поддержки

Глава Самары Елена Лапушкина призвала жителей города проголосовать за креативные городские проекты, которые могут получить федеральную поддержку. Она отметила, что регион участвует в конкурсе Rurban Creative Lab и победа позволит привлечь в город федеральных и региональных экспертов агентства стратегических инициатив.

- Мы уже попали в десятку регионов с самыми перспективными проектами. Давайте поддержим инициативу нашего региона! Проголосовать можно на сайте https://rurban.space/rcl-3 до конца 13 декабря 2021 года, - отметила Елена Лапушкина.

Она также уточнила, что сегодня в регионе под креативные кластеры уже отдано более 30 тысяч квадратных метров территорий. В лидерах Центр прототипирования ремесла, искусства и дизайна «Самарские мануфактуры», «Кинохроники» и«8 студий». Творческие студии есть в Тольятти и Екатериновке.

Ранее мы писали, что на конкурсе представлен проект "Самарских мануфактур". Деньги нужна на переоборудование здания бывшего общежития.

Мы уже попали в десятку регионов с самыми перспективными проектами. По представленным в проекте региона данным, объём площадей под креативные кластеры в Самарской области сейчас превышает 30 тыс. кв. м. Среди лидеров - Центр прототипирования ремесла, искусства и дизайна «Самарские мануфактуры» (Самара), «Кинохроники» (Самара), «8 студий» (Самара), «Артист». (Самара), «Дом77» (Самара). Представлены также технопарк и творческие центры Тольятти и Екатериновки. Давайте поддержим инициативу нашего региона! Проголосовать можно на сайте https://rurban.space/rcl-3 до конца завтрашнего дня.