Трамвайную ветку до Крутых Ключей могут начать строить уже в 2022 году

В Самаре могут пустить трамвай до Крутых Ключей

В Самаре проект трамвайной ветки до Крутых Ключей приобретает реальные очертания. Проектом заинтересовались частные инвесторы - они могут вложиться в строительство. Идею о том, чтобы протянуть ветку от стадиона Самара Арена к новым районам города высказывали еще в 2018 году. По последним оценкам на это может понадобиться около 4 миллиарда рублей.

Как рассказал глава гордумы Самары Алексей Дегтев, в этом году проект уже обсуждают серьезно. Возможно, из бюджета города будет выделено софинансирование при условии нахождения инвестора, который возьмет на себя расходы по проекту. Заинтересованность в развитии транспортной инфраструктуры есть у многих.

В этом направлении находятся несколько крупных жилых микрорайонов и электрический транспорт был бы очень удобен для жителей. К тому же в генеральном плане озвучены планы тянуть из центра ветку метро в сторону Барбошиной поляны. В итоге с отдаленными районами электрическим транспортом могут связать даже центр.