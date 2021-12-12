Новый год завезли! В Самаре начали продавать елки на улицах города

В Самаре начали открывать елочные базары Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В Самаре начали открываться первые елочные базары на улицах города. Торговую точку сфотографировали на пересечении улиц Гагарина и Революционной. Продавцы уже оформили базар, разложили товар "лицом". Как узнал наш журналист, цены на сосенки начинаются от 400 рублей.

Стандартно в середине декабря в Самаре открывают около 130 торговых точек, где торгуют елками. Все они должны быть оформлены по правилам, огорожены. Также продавцам предписано убрать остатки деревьев после окончания торговли. По условиям договора с администрацией, выставлять на продажу могут только свежесрубленные деревья.

Дороже всего стоят пихты и ели, елочки и сосны стоят дешевле. Совсем недорого можно купить еловые ветки. Подробности можно найти в нашем материале. А в адвент-календаре КП есть немало интересных советов по созданию новогоднего настроения.