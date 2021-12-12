15-летняя девочка погибла в иномарке, попавшей под грузовик в Исаклинском районе 12 декабря 2021 года

Машина сильно разбилась, удар пришелся в пассажирскую сторону

Страшная авария в воскресенье 12 декабря 2021 года произошла на автодороге в Исаклинском районе Самарской области. В 11 утра автомобиль Шкода, за рулем которого сидел 43-летний водитель, по какой-то причине вылетела на встречку. К сожалению, по этой полосе ехала фура Мерседес, так что легковушка угодила прямо под нее.

- В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка, она скончалась на месте аварии до того, как приехала скорая помощь, - рассказал начальник ОГИБДД ОМВД России по Исаклинскому району Павел Шалашников.

Иномарка, которая попала в аварию, зарегистрирована в Свердловской области. Полицейским предстоит разобраться в причинах аварии. Возможно, водитель шел на обгон.

Машина влетела под фуру

Накануне в субботу 11 декабря погиб водитель отечественной легковушки, который улетел в кювет.