Самарские зоозащитники спасли от смерти раненного орлана-белохвоста

Орлан-белохвост получил травму

В Самаре развернулась спасательная операция для орлана-белохвоста. Раненную птицу нашли кинельские рыбаки. Занесенный в краснокнижную книгу пернатый пострадал, видимо, от столкновения с ЛЭП, у него обнаружили травму черепа. Зоозащитница Екатерина Царева сообщила, что птица лежит, не летает. Был объявлен сбор на скорую реабилитацию.

В передержке орлан немного осмелел, его удалось накормить. Затем были собраны средства для отправки его в реабилитационный центр в Москву.

- Принято решение не возить его тут по врачам а сразу отправить в Москву в реабилитационный центр, - написала девушка.

Решение одобрили не все представители зоозащитных организаций, кто-то беспокоился, что орлан будет удален из родной природы. Сама же Екатерина объяснила, что достаточную помощь могут оказать только в столице, есть и перевозчик, готовый доставить птицу на место.

Сейчас орлана уже отправили в Москву. Сама Екатерина Царева отметила, что действовала строго по закону. Раньше трехдневного положенного срока птицу зарегистрируют на месте и займутся ее реабилитацией. Все неравнодушные горожане надеются, что краснокнижная птица выживет и сможет вернуться в естественную среду обитания.