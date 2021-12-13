Самара оказалась на предпоследнем месте по удовлетворенности общественным транспортом

Большинство жителей Самары оказались недовольны работой общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара заняла предпоследнюю строчку в рейтинге удовлетворенности общественным транспортом среди городов-миллионников. Такой опрос провела общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль». В опросе приняли участие 15219 человек из 15 городов-миллионников.

В Самаре 77% опрошенных негативно оценили работу общественного транспорта. Полностью довольны организацией работы транспорта только 5% респондентов.

Согласно полученным данным, самое спокойное отношение у жителей Красноярска и Санкт-Петербурга – там 56-58% опрошенных считают, что в целом общественный транспорт работает неплохо, но есть небольшие проблемы. Самый высокий уровень недовольства у жителей Уфы – там почти 78% опрошенных заявили, что считают организацию работы общественного транспорта плохой.