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Общество13 декабря 2021 6:03

Самара оказалась на предпоследнем месте по удовлетворенности общественным транспортом

Город занимает 13 место среди 14 мегаполисов
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Большинство жителей Самары оказались недовольны работой общественного транспорта

Большинство жителей Самары оказались недовольны работой общественного транспорта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара заняла предпоследнюю строчку в рейтинге удовлетворенности общественным транспортом среди городов-миллионников. Такой опрос провела общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль». В опросе приняли участие 15219 человек из 15 городов-миллионников.

В Самаре 77% опрошенных негативно оценили работу общественного транспорта. Полностью довольны организацией работы транспорта только 5% респондентов.

Согласно полученным данным, самое спокойное отношение у жителей Красноярска и Санкт-Петербурга – там 56-58% опрошенных считают, что в целом общественный транспорт работает неплохо, но есть небольшие проблемы. Самый высокий уровень недовольства у жителей Уфы – там почти 78% опрошенных заявили, что считают организацию работы общественного транспорта плохой.