Житель Самарской области похитил более 100 могильных ограждений с кладбищ в Бугуруслане

Жителя Самарской области арестовали за крупное хищение могильных ограждений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя города Отрадный Самарской области задержали по факту кражи могильных ограждений с кладбища. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД России «Бугурусланский».

В октябре сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый 23-летний житель Отрадного. По версии следствия, подозреваемый с мая по октябрь 2021 года производил демонтаж более 100 ограждений с мест захоронения на территории кладбищ «Северное» и «Южное» в городе Бугуруслан. Лом черного металла общей массой более 2 тонн он перевозил на своем автомобиле в родной город для дальнейшего сбыта.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.