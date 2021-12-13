«ОДК-Кузнецов» запустил образовательный проект для школьников

Предприятие готовит специалистов со школьной скамьи

Самарское предприятие, которое занимается изготовлением ракетных двигателей, запустило образовательный проект «Лаборатория «ОДК-Кузнецов». Он рассчитан до 2026 года и охватит 14 учебных заведений города.

Первый урок провели для учеников 8 класса школы № 26. Ребят познакомили с востребованными рабочими профессиями и показали основы фрезерной обработки. Также в рамках проекта школьники пройдут курсы токарной обработки и занятия по английскому языку. Благодаря этому им будет проще попасть в группы «Крылья Ростеха», студенты которых получают повышенную стипендию, могут отправиться на зарубежные стажировки и устроиться на предприятия ОДК.

Скоро «ОДК-Кузнецов» подпишет четырехстороннее соглашение со школой № 26, Поволжским госколледжем и самарским филиалом Московского городского педагогического университета. В следующем году к проекту должны присоединиться СНИУ имени С.П. Королева и СамГТУ.

— Для школьников проведут мастер-классы от специалистов «ОДК-Кузнецов». Их начнут учить работе с конструкторскими программами, а также ребята смогут принять участие в профориентационных мероприятиях предприятия. Полученные знания потребуются школьникам для поступления в профильные учебные заведения и устройства на предприятия ОДК, — отметила начальник учебного центра «ОДК-Кузнецов» Юлия Ферапонтова.