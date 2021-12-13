В Самаре собираются снести 29 домов в Кировском районе

В Самаре собираются снести 29 аварийных и ветхих домов в Кировском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре определили под снос 29 домов на участке в 10 га в Кировском районе. Участок вошел в проект постановления о комплексном развитии части территории Кировского района. Администрация Самары планирует заняться территорией в границах улиц Советской и Нагорной, а также Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров.

Согласно документу, снести планируют 29 ветхих и аварийных многоквартирных дома по адресам ул. Ставропольская 177, 179, 181, 183, 185, 187, 222, 224, 228, 232, ул. Нагорная 205, 207, 209, Ташкентский пер. 42, 44, 48, 54, 56, 56а, 58, 60, 60а, 62, ул. Советская 69 и 81/2, а также Острогорский проезд 4, 8, 10 и 12.

В проекте обозначен снос гаражей, кладовых и двух нежилых зданий. Нетронутыми останутся Храм в честь Святых Константина и Елены и детский сад.

Проект планируют реализовать до 2025 года.