Властям рекомендовали дать «Трансгрузу» разрешение на стройку у Самарской площади

Застройщику могут выдать спецзразрешение на возведение ЖК в исторической части Самары Фото: Олег ЗОЛОТО

Тематическая секция градостроительного совета при губернаторе Самарской области одобрила сразу два проекта компании «Трансгруз». Застройщик планирует возвести новые дома на пересечении улиц Самарской и Ульяновской (квартал 112), а также на улице Садовой (квартал 109) в исторической части Самары.

Так, на улице Садовой компания намерена построить 10-этажный дом, рассчитанный на 100 квартир. Также предусмотрен подземный паркинг на 155 машин.

Второй проект предусматривает возведение жилого комплекса переменной этажности (от 2 до 10) рядом с Самарской площадью. Число квартир — 152. На столько же мест будет рассчитан подземный паркинг. Отметим, что ЖК может появиться рядом с объектов культурного наследия регионального значения «Дом Кошелевой». Он расположен на пересечении улиц Ульяновской, 14 и Галактионовской, 171 литера А.

Члены Градсовета рекомендовали комиссии по правилам застройки и землепользования при главе Самары выдать «Трансгрузу» спецразрешение под многоэтажную жилую застройку высотой до 34,3 м. Теперь дело за городскими властями.