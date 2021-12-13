В Самаре в ДТП пострадала 8-летняя девочка. ФОТО: ГУ МВД по Самарской области

В воскресенье, 12 декабря в Самаре в результате ДТП пострадала 8-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, авария произошла в 18:20 на регулируемом пешеходном переходе. 35-летний водитель «Lada Largus», двигаясь по улице Мичурина со стороны проспекта Масленникова, не уступил дорогу автомобилю при повороте на улицу Луначарского. В результате водитель совершил столкновение с автомобилем «Lada Niva». В результате ДТП пострадала 8-летняя девочка-пассажир, она была госпитализирована.

По информации правоохранительных органов водитель легкового автомобиля уже 8 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД в текущем году.