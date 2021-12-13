В Самаре увеличили число автобусов на маршрутах № 47, 59 и 70

Число автобусов на трех маршрутах в Самаре возросло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скорректировали число автобусов на нескольких маршрутах. Об этом говорится в постановлении о внесении изменении в реестр муниципальных маршрутов. Документ опубликован на сайте мэрии.

Так, по маршруту № 23 «15-й микрорайон — Универмаг «Юность» теперь будут курсировать 10 автобусов вместо 14. А вот число автобусов №№ 47, 59 и 70, наоборот, решили увеличить.

Маршрут № 47 «Юнгородок — Хлебная площадь» теперь будут обслуживать не 27, а 30 машин. На маршруте № 59 «15-й микрорайон (ТЦ «Колизей») — пост ГАИ» будут работать два автобуса, а не один. Количество автобусов на маршруте № 70 «Приволжский микрорайон — Дом молодежи» увеличили до 29. Ранее по этому направлению ходили 27 машин.