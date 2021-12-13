Верховный суд РФ решит судьбу церкви-кинотеатра на ул. Революционной в Самаре

Раньше на площадке по улице Революционной работал кинотеатр, а теперь - церковь Фото: Google Карты

Верховный суд РФ решит судьбу здания на улице Революционной, 68 в Октябрьском районе Самары. Ранее по этому адресу располагался кинотеатр, а сейчас ее занимает церковь христианской миссии милосердия «Христос — народу». Чиновники хотят вернуть объект.

Из материалов дела следует, что в конце 90-х религиозная организация заключила с властями договор аренды нежилого здания площадью 980,3 кв. м. Он был рассчитан до конца 2045 года. Однако теперь представители департамента имущества Самары заявили, что никаких договорных отношений с христианской миссией у них нет. Якобы ранее 11-й арбитражный суд признал договор аренды недействительным.

В 2020-м чиновники обратились в арбитраж Самарской области с иском к религиозной организации. Они потребовали освободить постройку и вернуть ее муниципалитету. Однако суд отклонил заявление. Апелляционная инстанция тоже. В октябре 2021 года представители ДУИ направили кассационную жалобу в Верховный суд РФ. На прошлой неделе тот истребовал дело для изучения.