В Самаре 6 января пройдёт концерт группы Anacondaz

В Самаре 6 января состоится концерт группы Anacondaz. ФОТО: Соцсети

В Самарской клубе «Звезда» 6 января пройдёт концерт российской паузерн-рэп группы Anacondaz. Самара станет одним из первых городов в большом туре коллектива. Организаторы концерта обещают неожиданный замес, который обернется лучшим днем этой зимы.

На концерте группа исполнит как новые треки с альбома «Перезвони мне +7 999 577 12 02», так и главные хиты за всю историю группы. Пятеро участников коллектива разрабатывают карнавальные костюмы, чтобы совместить выступление и празднование Нового года.

Выступление группы организовывает концертное агентство Line Up. Они уже 10 лет работают с различными российскими и зарубежными артистами. На счету Line Up концерты групп Дельфин, Заточка, The Hatters, Guano Apes, House of Pain и многих других.