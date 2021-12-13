Родителям разрешили прийти на новогодние утренники в детсадах Самары

На новогодний утренниках необходимо соблюдать коронавирусные ограничения Фото: Олег УКЛАДОВ

Родителям в Самаре разрешили посетить новогодние утренники в детских садах. Об этом в понедельник, 13 декабря 2021 года, сообщил в твиттере департамент образования города.

— Родителям не запрещено присутствовать на утренниках, если они проводятся в рамках одного коллектива (класса, группы), — отметили представители ведомства.

Также в депобре добавили, что при проведении праздничных мероприятий в детсадах необходимо соблюдать коронавирусные ограничения. Среди них: проверка температуры на входе, влажная уборка, использование масок и антисептиков, а также социальная дистанция.

Напомним, ранее родители пожаловались, что их не пускают на утренники к детям — все из-за антиковидных мер.