Сейчас экс-чиновник и его адвокат знакомятся с материалами дела Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре бывшему чиновнику минздрава предъявили обвинения в служебном подлоге. Следователи СУ СК РФ по Самарской области завершили расследование уголовного дела о нарушениях при внедрении в больницах и поликлиниках региона единого цифрового контура. Информацию журналисту «КП-Самара» подтвердили в региональном следкоме.

Фигурантом уголовного дела стал бывший замруководителя ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) Руслан Султанов. Он занял свой пост после назначения Михаила Ратманова министром здравоохранения Самарской области, а до этого работал в команде министра в Северной Осетии.

Деятельность чиновника попала в поле зрения силовиков в начале 2021 года. Вопросы вызвал госконтракт по созданию и внедрению в больницах и поликлиниках Самарской области единого цифрового контура - информсистем на базе федерального аналога ЕГИСЗ. Обвинения в адрес самарского минздрава высказала ивановская компания «Формоза Сервис», которая выиграла торги на создание информационной системы.

Подрядчики обвинили руководство МИАЦ в саботаже:

По версии следствия, сотрудников «Формоза Сервис» якобы не допускали на рабочие места, выдавали сложночитаемые пароли к серверам, а также различными другими способами тормозили работы по созданию единого цифрового контура.

В результате расследования Руслану Султанову предъявили обвинения в служебном подлоге. Ему грозит до четырех лет лишения свободы без возмещения материального ущерба.

- Обвинения предъявлены, сейчас обвиняемый и его адвокат знакомятся с материалами дела. После того, как они закончат, дело будет передано на утверждение в прокуратуру, - пояснили журналисту «КП-Самара» в СУ СК РФ по Самарской области.