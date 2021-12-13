Росгвардия Самарской области вошла в тройку лучших по ПФО

На военном совете Приволжского округа по достоинству оценили Росгвардию Самарсй области. ФОТО: Росгвардия Самарской области

В Нижнем Новгороде состоялось заседание итогового военного совета Приволжского округа войск национальной гвардии. На нем подводились итоги 2021 года и определялись задачи на грядущий 2022. Отдельную оценку дали каждому территориальному подразделению. Росгвардия Самарской области вошла в тройку лидеров по ПФО.

В текущем году подразделения Приволжского округа приняли участие в обеспечении правопорядка в период проведения Единого дня голосования, Игр стран СНГ в Казани и переписи населения. Также, этим летом подразделения приняли участие во всероссийских учениях «Заслон-2021» и «Запад-2021». Командование высоко оценило уровень подготовки участников учений, отметив их профессионализм, боевую выручку и крепкую моральную закалку.

Летом на территории Приволжского округа подразделения Росгвардии принимали участие в ликвидации крупных лесных пожаров. Личный состав и техника боролись с огнем сруз в нескольких регионах.

В режиме видеоконференции в заседании принял участие начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко. Он рассказал об итогах оперативно-служебной деятельности и высокой оценке сотрудников Росгвардии Самарской области.