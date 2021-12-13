В Самаре вручили ключи от машин победителям викторины «Вакцинация — это жизнь!»

В свою удачу победительницы розыгрыша поверили не сразу

В Самаре победителям викторины «Вакцинация — это жизнь!» вручили призы. Это ключи от двух новых автомобилей. Их передала председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина.

Так, машины отечественного производства выиграли Инна Алтухова из села Обшаровка (при розыгрыше 24 ноября) и Лидия Степанова из Самары (8 декабря). При этом обе получили подарки ко дню рождения. Именины самарчанки были 6 декабря, а у жительницы Обшаровки — 10 декабря.

— Сначала я не поверила, что выиграла. Позвонила сыну, он тоже скептически отнесся. Но когда приехала съемочная группа, все объяснили, постепенно пришло осознание, — рассказала Инна Алтухова.

Отметим, 10 декабря в Самаре и Тольятти открылись центра выдачи призов. Победители викторины могут получить их в здании областной библиотеки на проспекте Ленина, 14а, а также в модельной библиотеке на улице Голосова, 20 в Автограде. Мобильные пункты выдачи призов в других городах и районах региона заработают во вторник, 14 декабря.

Напомним, викторина «Вакцинация — это жизнь!» стартовала 15 ноября 2021 года. Принять участие в ней могут все жители Самарской области, кто сделал прививку от коронавируса с сентября 2020-го до 20 декабря 2021 года. Третий (последний) розыгрыш призов состоится 22 декабря.