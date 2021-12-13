В Самаре 17 декабря 2021 года пройдет новогодняя ярмарка продукции самозанятых

Ярмарки самозанятых стали доброй традицией Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре 17 декабря пройдет новогодняя ярмарка продукции самозанятых. В ней также примут участие местные индивидуальные предприниматели. Событие анонсировал глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

В этот разя ярмарка будет частью праздничной акции от «РЖД», приуроченной к визиту в региональную столицу Деда Мороза из Великого Устюга. На самарский железнодорожный вокзал прибудет новогодний поезд. Праздничные гуляния разыграются на платформе «Космическая» и именно там будет работать ярмарка, организованная центром «Мой бизнес».

Самозанятые смогут представить покупателям авторские украшения и аксессуары, вязаные игрушки, новогодние свечи и различные подарки. Также гости смогут полакомиться свежей выпечкой и горячими напитками.

— Проведение тематической предновогодней ярмарки стало нашей доброй традицией и популярной мерой поддержки среди плательщиков налога на профессиональный доход. Мы и дальше будем развивать это направление популяризации проектов региональных мастеров. В ближайших планах региона — свой маркетплейс, работа по созданию которого уже ведется, — отметил Дмитрий Богданов.

Заявки потенциальных участников предновогодней ярмарки прошли конкурсный отбор у экспертов «Мой бизнес». В этом году аналогичные события уже проводились в преддверии Международного женского дня, в рамках фестиваля Волга Фест и в сентябре, когда самозанятых региона объединил масштабный двухдневный осенний маркет.