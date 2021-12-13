В Самаре за сутки 348 человек заразились коронавирусом

В Самаре за сутки коронавирусом заразились 348 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперштабе поделились статистикой по заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 13 декабря 2021 года. Новые данные опубликовали в ежесуточном мониторинге. Впервые за долгое время суточный прирост инфицированных упал ниже 700 человек – он составил 694 заболевших.

Больше всего заразившихся обнаружено в Самаре – 348 человек. Второе место по заболеваемости занял Тольятти – 252 жителя. Следом идут Волжский район – 23, Новокуйбышевск – 13 и Борский район – 12. Среди заболевших 60 человек не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в Самарской области скончались 26 пациентов, среди которых 13 мужчин в возрасте от 41 до 92 лет и 13 женщин в возрасте от 63 до 94 лет. Практически у всех были сопуствующие заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем или органов дыхания.