В Самаре 13 декабря 2021 года приняли бюджет на ближайшую трехлетку

Бюджет города сохранил социальную направленность / Фото: администрация Самары

В понедельник, 13 декабря 2021 года, депутаты гордумы во втором чтении утвердили бюджет Самары на 2022-2024 годы. Планируется, что проект главного финансового документа будет бездефицитным. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

Так, в 2022 году доходы и расходы бюджета составят 17 млрд 372,7 млн рублей, в 2023-м — 18 млрд 433,6 млн рублей, в 2024-м — 19 млрд 593 млн рублей. По словам мэра Самары, городской бюджет на ближайшую трехлетку сохранил свою социальную направленность.

В 2022 году на соцполитику, образование, культуру и спорт направят свыше 8 млрд рублей. Это 47% от всех расходов. Еще 12,6 млрд рублей пойдут на финансирование 29 муниципальных программ. Они направлены на ремонт дорог, образование, благоустройство, ЖКХ и транспорт. Также в городском бюджете предусмотрены средства на переселение людей из аварийного жилья, оказание соцподдержки, на ремонт школ и т.д.