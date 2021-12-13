Экс-главу кадастровой палаты Самарской области проверят на взятки

Андрей Жуков покинул пост главы кадастровой палаты две недели назад / Фото: sjrs.ru

Бывшего директора кадастровой палаты Самарской области Андрея Жукова проверят на коррупцию. В отношении него возобновили доследственную проверку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По словам народного избранника, поводом для этого стали видеозаписи из кабинета Андрея Жукова, которые были сделаны в 2017 году. На них видно, как посетители передают главе кадастровой палаты нечто, напоминающее купюры. Среди таких гостей были глава крупной региональной строительной компании и директор центра кадастровой палаты.

Три года назад следователи уже проверяли данные видеозаписи, но не нашли признаков взятки. Сам Андрей Жуков тоже отрицал свою вину в коррупционном преступлении. По информации депутата Александра Хинштейна, две недели назад глава кадастровой палаты покинул свой пост. Сейчас он преподает в Самарском университете.