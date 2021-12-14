Самарский областной суд отказал прокуратуре в иске против крематория

Районная прокуратура проиграла иск против строительства крематория в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 13 декабря прошло судебное заседание, в котором прокуратура Красноярского района пыталась оспорить решение собрания представителей поселения Хорошенькое о строительстве там крематория. Надзорное ведомство пыталось признать недействительным решение «О создании мест погребения».

Исковое заявление было подано в сентябре этого года после того, как прокуратуры выступила против решения сельских депутатов в части выделения земли под будущий крематорий. Представители надзорного ведомства указывали на то, что при выделении земли не была проведена экологическая экспертиза. Ответчики сообщили, что экспертизу возможно провести в ходе разработки проекта крематория.

В итоге по решению Самарского областного суда прокуратуре было отказано в удовлетворении исковых требований. Решение о строительстве крематория оставили без изменений.