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Общество14 декабря 2021 6:21

В Самаре за неделю составили 58 протоколов на пассажиров-антимасочников

Нарушителям грозит административное наказание
Анастасия ФИЛАТОВА
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С осени 2020 года в транспорте Самары выявили уже 805 нарушителей / Фото: администрация Самары

С осени 2020 года в транспорте Самары выявили уже 805 нарушителей / Фото: администрация Самары

В общественном транспорте Самары продолжаются масочные рейды. За минувшую неделю проверяющие выявили 58 нарушителей режима. На них составили протоколы. Наказание для антимасочников определит суд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

— С сентября 2020 года составлено около 805 материалов на нарушителей масочного режима. Комиссионные выезды продолжатся до особого распоряжения оперативного штаба, — сказал замглавы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Отметим, проверки направлены не только на пассажиров, но еще на водителей и кондукторов общественного транспорта. Им тоже грозит наказание, если они забудут надеть маски. Нарушителей привлекают к дисциплинарной ответственности. Как правило, их лишают премии.