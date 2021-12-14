В Самаре за неделю составили 58 протоколов на пассажиров-антимасочников

С осени 2020 года в транспорте Самары выявили уже 805 нарушителей / Фото: администрация Самары

В общественном транспорте Самары продолжаются масочные рейды. За минувшую неделю проверяющие выявили 58 нарушителей режима. На них составили протоколы. Наказание для антимасочников определит суд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

— С сентября 2020 года составлено около 805 материалов на нарушителей масочного режима. Комиссионные выезды продолжатся до особого распоряжения оперативного штаба, — сказал замглавы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Отметим, проверки направлены не только на пассажиров, но еще на водителей и кондукторов общественного транспорта. Им тоже грозит наказание, если они забудут надеть маски. Нарушителей привлекают к дисциплинарной ответственности. Как правило, их лишают премии.