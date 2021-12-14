Утверждена стоимость путевок в детские лагеря Самарской области в 2022 году

В Самарской области утвердили стоимость путевок и питания в летних детских лагерях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области установили предельную стоимость путевок в детские летние лагеря на 2022 год. Постановление за подписью первого вице-губернатора — председателя регионального правительства Виктора Кудряшова опубликовано на сайте кабмина.

Так, стоимость путевки в загородные стационарные лагеря отдыха и оздоровления детей с круглосуточным пребыванием составит 17 871 рубль. При расчете на 21 день пребывания. Цена койко-дня — 851 рубль. Эту сумму частично оплатят за счет средств областного бюджета.

Стоимость путевки для отдыха детей-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей или попавших в трудную жизненную ситуацию, составит 18 900 рублей за 21 день пребывания. Цена койко-дня — 900 рублей. Власти полностью компенсируют стоимость путевки.

Стоимость путевки в профильные лагеря, к примеру, военно-спортивные, составит 23 562 рубля за три недели пребывания. Цена за койко-день — 1 122 рубля.

Добавим, что среднюю стоимость питания в загородных стационарных лагерях отдыха установили в размере 300 рублей. Данная сумма будет выделяться на одного ребенка в сутки.