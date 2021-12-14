В Самарской области опытный водитель опрокинулся на КамАЗе в кювет и погиб

Смертельное ДТП произошло в Большеглушицком районе вечером 13 декабря 2021 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 13 декабря 2021 года, на 2 км 700 м трассы Большая Глушица — Пестравка — Березовка — Большая Дергуновка в Большеглушицком районе произошло смертельное ДТП. Там примерно в 21:05 опрокинулся в кювет КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем грузовика находился 52-летний мужчина, чей стаж вождения составлял 33 года. По предварительной информации, в пути он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

Водитель не выжил. Он скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.