В Самаре проходят публичные слушания по проекту строительства высоток на месте ГПЗ-4

Дома хотят построить высотой до 130 метров Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самаре вынесли на публичные слушания проект строительства многоэтажек высотой до 130 метров (это около 43 этажей). Новые дома могут появиться на территории ГПЗ-4.

Застройщик обратился в администрацию Самары с просьбой дать разрешение на отклонение от предельно допустимых параметров. Компания планирует возвести ЖК на двух участках общей площадью более 10 тысяч кв. м. Они расположены на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского, напротив торгового центра «Вертикаль». Застройщик хочет снизить количество парковочных мест — 0,7 машино-места на одну квартиру.

Проект представлен в холле департамента градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132. Экспозиция будет открыта с 18 по 25 декабря 2021 года. Сами общественные обсуждения продлятся до 30 декабря 2021 года.